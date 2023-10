Fernanda Lima não quer que seu casamento com Rodrigo Hilbert seja romantizado: Seremos um casal enquanto for bom

Com tantas separações rolando entre os casais famosos, Fernanda Lima comentou sobre o casamento de 21 anos com Rodrigo Hilbert. Em entrevista com o jornal Folha de S. Paulo, a apresentadora afirmou que não deseja romantizar o casamento.

A idealização romântica é para quem assiste, e não para quem vive. Rodrigo e eu somos um casal de carne e osso. Seremos um casal enquanto for bom para a gente e para a nossa família, disse.

E continuou:

Mesmo se um dia acabar - espero que nunca aconteça - já teremos dado certo para o que a gente propôs: Dividir uma vida, construir uma família e sermos parceiros em nossos sonhos.