Patrícia Poeta fala sobre a experiência de disputar o Lip Sync com Maria Beltrão

Elas entregaram tudo na batalha do Lip Sync, no último domingo, dia 15, no Domingão com Huck. Patrícia Poeta interpretou Ivete Sangalo e, em sua segunda apresentação, deu um verdadeiro show com Jennifer Lopez. Na sequência foi a vez de Maria Beltrão com todo o seu carisma dublar As Marcianas e encerrar com Cher.

Na manhã desta segunda-feira, dia 16, Patrícia Poeta deu alguns detalhes sobre a disputa no Encontro. A jornalista falou sobre a roupa e os truques usados para que tudo ocorresse certinho durante a apresentação.

Em outro momento, Patrícia falou sobre os ensaios e surpreendeu ao revelar que são apenas dois dias para decorar a letra e os passos:

- Tão legal. São dois dias só de ensaio, duas horinhas no dia, quase duas horas e meia no outro dia e depois se vira, revelou ela.

Em seguida ela comentou sobre a experiência ao lado de Maria Beltrão,

- O desafio está dentro da gente e poder participar da experiência ao lado da Maria, que é uma colega muito querida, foi super bacana. É a super manhã da Globo, disse ela toda feliz e satisfeita com o resultado.

No final da conversa, Patrícia ainda mandou um recado para a produção e afirmou que não irá devolver o look:

- Já decidi, eu não vou devolver este look, vou ficar de recordação.

Tati Machado que já participou da batalha ainda contou que também ficou com o look de sua apresentação.