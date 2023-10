Discussão, choro e fofocas marcam madrugada de A Fazenda 15

A madrugada desta segunda-feira, dia 16, contou com fortes emoções em A Fazenda 15. A grande maioria dos peões não está feliz com o jogo dos adversários e passou a noite tendo conversas estratégicas com os aliados. Cezar foi uma das pessoas que se tornou assunto em mais de uma conversa. Radamés, por exemplo, criticou o posicionamento do colega de reality durante papo com Shay:

- Eu sei que a gente tá jogando aqui, mas ele joga o tempo todo. Pessoal está percebendo isso. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de articular qualquer coisa para a gente não ser incoerente com algumas coisas.

Já acompanhado de Alicia, Black e Kally, Shay desabafou sobre os últimos acontecimentos e revelou com quem não se sente confortável para rir por sentir que será atacado:

- A gente vai ficar aqui dentro até o momento que o público quer. Se me colocarem todas as semanas na roça e o público quiser que eu volte, eu vou voltar, que continuo a mesma pessoa. Aonde que eu vejo que o meu coração dá conselho, eu vou mandar. Em algum momento você vê eu dar risada com André? Não. Nadja? Não. Lucas? Também não. Estou pronto!

Após mais uma Dinâmica de Apontamento, Márcia Fu ficou irritada com Shay e os dois discutiram no quarto da sede.

Nada feliz com sua situação no jogo, Jaquelline disparou que pretende eliminar todos que votaram nela.

- Eu ganhei 12 votos. Eu já eliminei dois, faltam dez. Nesses dez, está Black e está Shay, e eu vou votar neles na primeira oportunidade. É sobre isso. Educação é uma coisa, estou sendo educada e atenciosa com todo mundo. Só que eu querer evitar a todo custo ficar falando sobre jogo, porque não gosto do jeito que ele gosta. Acho que o jogo deles é muito jogo e não muita amizade. Eu com o Lucas, Rachel e André vejo que além do jogo é muito mais amizade. A amizade vem em primeiro lugar.

Márcia Fu foi outra peoa que precisou desabafar durante a madrugada. Conversando com Alicia, a ex-jogadora de vôlei disse que ficou chateada com ela e Cezar por não ter sido apoiada em um momento que estava precisando.

- Imagina você ter passado uma semana com as pessoas te enxovalhando, algumas coisas podem ter sido verdades e outras totalmente sem nexo. É como se fosse um telefone sem fio. Fiquei muito sentida quando conversei com o Black pelo respeito. Vi que muitas coisas que falam dele eram inverdades, de ele ser machista. Tanto que eu defendi. Na semana que mais precisei de vocês, vocês foram coniventes com o que estavam acontecendo.

Em outro momento, a atleta estava conversando com as aliadas enquanto Simione repreendia o comportamento de Kally nas festas:

- É feio as coisas que ela faz. O povo não gosta de ver essas idiotices.

Ao que Márcia respondeu:

- Ela parecia um cavalo, cruz credo. Bebendo, caindo, derrubando, um nojo.

Após ver que Rachel estava chorando por ter sido puxada para a baia, Jenny tentou se explicar:

- Eu não chamei você na intenção de você ir para Baia comigo, não. Era na intenção de a gente ganhar a prova. Se eu tivesse que levar alguém para a baia comigo, seria o Black, que tenho briga com ele. Escolhi você porque te acho muito inteligente.

Porém a jornalista não comprou a desculpa:

- Mas tem pessoas tão inteligentes quanto. Sua amiga é super inteligente, a Simione. E ainda não foi para a baia também, é bom. Qualquer pessoa podia ser escolhida. Tudo bem, é livre a escolha da baia, não tem uma lógica. Todo mundo vai, eu já fui uma vez, não mata não. Só é chato por causa de banho, o sono é meio ruim, mas não mata. É uma semaninha só. A roça será o que tiver que ser.

Procurando alertar a amiga, Nadja disse a Jenny que ouviu Black falar sobre a filha dela, Bia Miranda.

- Ele não mexer contigo, fala de tu pelas costas. Ontem falou sobre sua vida lá fora. Coisas que te doem?

- Minha filha? Ele é ridículo. Se ele falar da minha filha lá fora está f****o.