Palavra do Leitor - 16 de outubro de 2023

Perturbação do sossego

Venho solicitar providências quanto a um estabelecimento que há meses tem tocado som extremamente alto. Esse bar fica em área residencial bem próximo ao condomínio de apartamentos em que resido. Tentamos por diversas vezes fazer a ocorrência no App da Prefeitura Noite Tranquila, BO na Polícia Militar, ligações diversas para 190 e também para o número 153. Tentamos também conversar diretamente com os responsáveis pelo “estabelecimento”, que zombou, dizendo que continuariam com a altura de som, que “os incomodados que se mudem, pois não vamos abaixar o som” e dizendo que nada aconteceria mesmo com as diversas denúncias e ligações para o 153. Em nenhuma das noites, e não foram poucas as vezes em que ligamos, nenhuma

viatura apareceu no local para pelo menos pedir que abaixassem o som a uma altura aceitável ou que desligassem às 22h, como pede a lei do silêncio, e o lugar passa as madrugadas de quarta a sábado sempre com o som alto. Trabalho como professora na rede municipal e levanto às 5h30 para dar aula nos dois períodos e não tem como chegar em casa no único momento de descanso e, nem com tudo no apartamento fechado, conseguir dormir por causa do barulho. Gostaria de fazer um apelo por providências pois está insustentável e inclusive diversos moradores do entorno estão mudando ou pensando em mudar, mas não está certo termos que sair de nossas casas por causa de um local que está agindo contra as leis. Estabelecimento: Classe A Lounge Bar. Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3.918, Assunção.

Andréa Schulz

São Bernardo



Seleção

Seleção joga mal, decepciona, empata por 1 a 1 com a Venezuela. Lógico que, também, mérito para o adversário. Porém, se no fim da partida, torcedor da Arena Pantanal jogou um pacote de pipocas no Neymar, atitude essa que não apoiamos, tem um significado importante e esclarecedor: ou seja, a Seleção Brasileira, desde a Copa da Alemanha, em 2006, só pipoca em campo. Perdeu o élan de representar a Nação! Ontem então foi horroroso ver, como se fosse um rachão, o time privilegiando alguns jogadores, só jogando pela direita, ou teimosamente tentava furar pelo meio o bom bloqueio da defesa venezuelana. Virada de jogo, quase nada... E o técnico Fernando Diniz demorou para fazer substituições. E quando fez, entupiu de atacantes quando na realidade precisávamos de um meio de campo mais criativo. Ou seja, tudo errado.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



Terror em Israel

Não surpreende que o PT e seus cínicos apoiadores, alguns até intelectuais, não queiram admitir o Hamas como um grupo terrorista, incivilizados que apavoram até boa parte dos palestinos, pois são de viés ditatorial. Lula só condenou o terrorismo do Hamas contra Israel pois tem dado muitos foras nas outras intervenções internacionais que fez!

Tania Tavares

Capital



Feira Literária

‘Feira do Livro e Literatura de Diadema começa na quinta’ (Setecidades, dia 13). Leio com satisfação a notícia de que o Grande ABC promove mais uma feira literária, evento necessário para disseminar a cultura livresca em um País tão hostil à leitura. O que me chama a atenção, todavia, é o fato de todas elas convidarem autores de uma única linha ideológica. Vejam o caso de Diadema, com a filósofa Djamila Ribeiro, o compositor Cristino Wapichana e a escritora Amara Moira, todos de esquerda. Do que têm medo os promotores destes eventos que não dão espaço para quem pensa diferente?

Sérgio Pinto

Santo André