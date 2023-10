Skatista da região vai para o Pan de olho em Paris 2024

A skatista de Santo André, Raicca Ventura, viajou no fim de semana para o Chile, onde vai disputar os seus primeiros Jogos Pan-Americanos representando o Brasil no skate park, modalidade que na categoria feminina não conquistou medalha na Olimpíada de Tóquio.

Em entrevista ao Diário, a skatista de 16 anos conta um pouco sobre a sua trajetória e seus planos. Raicca diz que sempre teve influências nesse meio, e que seu destino já estava traçado. “Meu pai e meu tio são do meio do skate. Os dois andavam de skate desde que eu era bebê, então já cresci conhecendo a modalidade. Por conta disso, sempre acompanhei mais o skate que os outros esportes, de modo que eu estava destinada a ser skatista”, detalhou, complementando que é sobrinha de Vanderley Arame, um importante nome da modalidade no Grande ABC.

A atleta da região conta que fez suas primeiras manobras com o equipamento quando tinha seis anos e segue firme até hoje. “Aos nove fui disputar minha primeira competição e não parei desde então”, diz.

“No início tive que competir contra meninos em alguns torneios, porque o número de meninas era tão baixo que para eles (organização) não compensava criar outra categoria para competir”, recorda Raicca.

De lá para cá bastante coisa mudou. O skate se tornou modalidade olímpica e as mulheres conquistaram definitivamente o seu espaço no esporte. Raicca não fez diferente. Aos poucos superou dificuldades e hoje já é a quarta colocada no ranking mundial do skate park feminino.

Na corrida por vaga olímpica, a andreense se destaca entre as melhores e se consolida como uma das grandes promessas para conquistar uma medalha inédita.

Na última etapa do Campeonato Mundial, realizado em Roma, por exemplo, a skatista da região se tornou a atleta brasileira com a melhor colocação que irá competir no Pan-Americano de Santiago.

Raicca demonstra confiança em trazer uma medalha para o Brasil. “Serão meus primeiros Jogos e tenho treinado muito. Acredito que se fizer tudo que treinei, consigo conquistar uma medalha”, fala a atleta, focada em fazer história e alcançar índice para ir ao Jogos Olímpicos de Paris em 2024.