Inscrições para a Virada Científica terminam hoje

A Sabina Escola Parque do Conhecimento, realizará nos dias 19 e 21 de outubro a 1ª Virada Científica, com o objetivo de divulgar trabalhos que estão sendo desenvolvidos por universidades, professores da Educação Básica da região e pela própria Sabina. As inscrições podem ser feitas até hoje.

A programação de quinta-feira (19) será das 18h às 21h, de forma gratuita e terá uma exposição de pôsteres de trabalhos desenvolvidos por universidades, professores da Educação Básica e equipe da Sabina, além de duas palestras simultâneas com os temas “Mudanças Climáticas e a Conservação” e “A importância do Letramento Científico”. A inscrição está disponível no link: https://forms.gle/qCAyQL6iXLrNvUd2A

Já no dia sábado (21), das 14h às 16h, a Sabina estará aberta à visitação espontânea, mediante pagamento do ingresso, e os expositores serão convidados a retornar para realizar a divulgação de seus trabalhos para o público em geral. Este dia também contará com uma roda de conversa sobre carreira científica, a partir das 16h. A inscrição deve ser feita pelo link https://forms.gle/RsRq3nh4Mm8pVEaP8

“Eventos como este fortalecem nosso compromisso com o aprendizado contínuo e a formação de indivíduos críticos e conscientes. Teremos a oportunidade de conhecer os trabalhos de universidades, professores da Educação Básica e da equipe da Sabina, todos contribuindo para o desenvolvimento sustentável, um tema crucial para o futuro”, destaca o secretário de Educação, Almir Cicote.

Para esta primeira edição, o evento terá como tema “Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável”, indo ao encontro da escolha da Organização das Nações Unidas e Unesco para o ciclo 2022/2023.

A Sabina acolheu essa ideia por considerar as Ciências Básicas um alicerce para as demais áreas do conhecimento e acreditar que elas podem auxiliar na formação de indivíduos mais críticos em relação a seu meio, desenvolvendo uma capacidade maior de realizar mudanças profundas na sociedade e na maneira de se relacionar.