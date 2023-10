BMW X2 ganha versão 100% elétrica; veja detalhes e fotos

O BMW X2 é o carro que introduziu pela primeira vez o conceito de veículo Sports Activity Coupé (SAC) para o segmento compacto premium. Agora, a segunda geração está mais esportiva e mais apontada.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Dimensões significativamente maiores e uma silhueta coupé pronunciada mostram no seu design exterior o salto de desenvolvimento dado pelo novo BMW X2.

O caráter progressista do novo modelo também é evidente na versão totalmente elétrica BMW iX2, bem como numa ampla gama de sistemas que permitem condução e estacionamento automatizados, e nos inovadores serviços digitais disponibilizados pelo novo BMW iDrive.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

O novo BMW X2 e o novo BMW iX2 serão produzidos em uma única linha de montagem na fábrica do Grupo BMW em Regensburg. As baterias de alta tensão para a variante do modelo totalmente elétrico também são fabricadas nas instalações de Regensburg.

Créditos das fotos: Divulgação / BMW Créditos das fotos: Divulgação / BMW × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

O novo BMW X2 tem um design distinto e visualmente expressivo, mostrando uma clara diferenciação do BMW X1.

Instantaneamente identificável como um Sports Activity Coupé (SAC) por conta do teto com caimento acentuado, o modelo também tem linhas mais dinâmicas e esportivas.

O novo BMW X2 cresceu 194 milímetros em comprimento em relação ao seu antecessor (total de 4,55m), 21 milímetros em largura (total de 1,84m), e 64 milímetros em altura (total de 1,59m). Além disso, a maior distância entre eixos beneficia o espaço tanto nos cinco lugares como no porta-malas.

A dianteira, com visual exclusivo, exala esportividade e imponência. Com assinatura em LED nos faróis e grade em formato quase hexagonal, o modelo conta com a iluminação BMW Iconic Glow ao redor da peça, ressaltando o requinte presente nos modelos topo de linha da marca que estrearam esse equipamento, como o BMW X6.

A linha do teto flui ao longo da carroceria até a traseira, cria uma silhueta esbelta em formato de cupê e proporções no estilo característico de um SAC da BMW. Na traseira, os arcos das rodas proeminentemente alargados revelam a aparência robusta do modelo. Os contornos horizontais do design das luzes traseiras específicas do modelo enriquecem ainda mais o visual esportivo do novo X2.

Por dentro, novo BMW X2 possui um ambiente premium moderno com toques esportivos. O segue a linha dos mais recentes da lançamentos da marca e abriga o BMW Curved Display.

Na parte frontal do console estão dois porta-copos e uma bandeja para smartphone com iluminação indireta e carregamento sem fio. Entre os equipamentos, destacam-se ar-condicionado de duas zonas, sistema de som assinado pela Harman Kardon, entre outros sistemas de condução auxiliares ao motorista.

Visualmente idêntico ao novo BMW X2, o BMW iX2 segue a mesma receita aplicada ao BMW X1 e iX1. Visual e equipamentos similares, mudando apenas o trem de força. Nesta versão, dois motores são os responsáveis por movimentar o modelo, um no eixo dianteiro e outro no eixo traseiro. Juntos, somam até 313cv e 494Nm de torque. A autonomia é de até 449 quilômetros, de acordo com o ciclo WLTP.