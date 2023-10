Lula parabeniza novo presidente eleito do Equador e fala em aprofundar relações bilaterais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou o novo presidente eleito do Equador, Daniel Noboa, pela vitória nas urnas no domingo, 15. Em mensagem publicada nas redes sociais, Lula disse que seguirá trabalhando pelo aprofundamento das relações bilaterais dos países.

"Meus parabéns para @DanielNoboaOk pela vitória nas eleições presidenciais do Equador. Meus desejos de saúde e sucesso no seu futuro mandato", publicou o petista na manhã desta segunda-feira, 16, no X, antigo Twitter. "Expresso minha disposição de seguir trabalhando pelo bem-estar dos nossos povos, tradicionalmente amigos, de aprofundar as relações bilaterais e de atuar pelo desenvolvimento da América do Sul."

Noboa, de 35 anos, é herdeiro de uma fortuna construída com a principal cultura do Equador, a banana. Sua carreira política começou em 2021, quando conquistou uma cadeira na Assembleia Nacional e presidiu a Comissão de Desenvolvimento Econômico.

Com mais de 97% das urnas apuradas, ele derrotou a candidata de esquerda e aliada do ex-presidente exilado Rafael Correa, Luisa González, no segundo turno. Noboa obteve 52,1% votos válidos, ante 47,9% da adversária.