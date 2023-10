Ribeirão começa construção de rampa no mirante Sto. Antônio

As obras estruturais para a revitalização do Mirante Santo Antônio, um dos principais pontos turísticos da Estância de Ribeirão Pires, avançaram neste mês com o início da construção de rampa que dará acesso à Igreja de Santo Antônio. A intervenção é uma das etapas do cronograma de modernização do espaço, executada pela Prefeitura com recursos do Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos), do governo do Estado.

Iniciado em novembro do último ano, o projeto de R$ 5,2 milhões prevê a implantação de área para restaurante com visão de 180 graus da região central da cidade, além de deck de madeira e vidro que irão avançar sobre o morro, novos sanitários, estacionamento e novo portal de entrada.

A revitalização do Mirante Santo Antônio integra pacote de R$ 17,3 milhões em investimentos recebidos pelo município por meio de convênios com o Estado. “A parceria com o governo de São Paulo está viabilizando importantes projetos de modernização dos equipamentos e da infraestrutura de receptivo para turistas. Os pontos da cidade estão ganhando cara nova, ficando ainda mais atraentes para quem vive e quem visita Ribeirão Pires”, avaliou o prefeito Guto Volpi (PL).

“É um conjunto de ações. Com as obras estruturais, estamos fortalecendo circuitos locais, a exemplo do roteiro religioso. Mas, mais do que isso, também estamos intensificando nossa agenda cultural, incentivando a atividade empreendedora. Isso tem atraído visitantes, movimentado a rede de comércios e serviços e gerado novas oportunidades para a cidade”, destacou.

Além da revitalização do Mirante Santo Antônio, com recursos do Dadetur, a Prefeitura está modernizando a Rodoviária Turística Municipal, no Centro da cidade. Neste mês, as obras entraram na fase de reassentamento de pisos. Entre as intervenções, o terminal recebeu placas solares para uso de energia limpa. Reforma de banheiros, corredores, instalações elétricas e hidráulicas e revitalizações externas fazem parte do projeto.

REPASSE

No último dia 5, o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou R$ 400 milhões em repasses a estâncias turísticas e municípios de interesse turístico. Ribeirão Pires foi contemplada neste ano com convênio de R$ 4,2 milhões junto ao Dadetur. A Prefeitura submeterá propostas para análise dos conselhos municipal e estadual de turismo, para a destinação dos recursos. Está prevista a apresentação de projeto para a instalação de totens, para a valorização de entradas da cidade e pontos turísticos, com recursos tecnológicos para monitoramento de segurança.

Os recursos foram liberados pelo governo de São Paulo para novos convênios estaduais com as prefeituras dos 140 municípios de interesse turístico e 70 estâncias turísticas paulistas. Os recursos são direcionados a obras de qualificação e investimentos em infraestrutura de estâncias como Salesópolis, a 105 km de São Paulo, o berço do Rio Tietê, ou de municípios turísticos como Pirapora do Bom Jesus, que ganhou fama pelo Santuário.

Integram ainda o pacote de modernização do receptivo turístico de Ribeirão Pires a revitalização do Mirante São José, que ganhará um deck sobre o morro onde está localizado para visão 180 graus, além de área reservada à gastronomia e outras melhorias para acolher turistas. As obras no espaço estão em andamento.