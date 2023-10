Edíficio Senador luta por verba para finalizar reforma em 2024

Após diversos prazos adiados, tiveram início as discussões para conclusão da reforma do Edifício Senador, prédio localizado em frente ao Paço Municipal de São Bernardo e que desabou parcialmente em 2012, ocasionando duas mortes.

O Diário apurou que o restauro da estrutura de 14 andares já consumiu R$ 20 milhões em duas etapas de obras e a administradora do prédio estima que, ao menos, mais R$ 5 milhões serão necessários para concluir o restauro. O valor é quase o dobro da quantia inicialmente estimada para reformar o local, de R$ 12 milhões.

Assembleia com os condôminos foi convocada para acontecer amanhã. Na pauta, serão debatidas formas de conseguir o restante do recurso. Um dos itens da reunião indica que a situação econômica do condomínio inviabiliza contrair novo empréstimo. O outro colocará em votação formas de pagar a Máxima Aldano, empreiteira responsável pela obra – em oito, 12, 18, 24, 36 ou 48 meses. A empresa iniciou a recuperação do edifício em 2014.

Síndico do condomínio, Wilson Antonio Marchiori, afirma que a pandemia e a demora para liberação do início das obras foram fatores decisivos para que a recuperação do prédio se arrastasse por mais de uma década (em 6 de fevereiro de 2024 a tragédia completará 12 anos). Ele aponta que, se houver “contribuição maciça dos condôminos”, em “dez meses a obra termina”.

No dia 5 de julho, data da última assembleia, chegou-se a debater a tomada de R$ 7,5 milhões em empréstimos, mas bancos evitaram dar garantias para efetivar a transação. Além dos problemas estruturais causados pelo incidente de 2012, o condomínio sofre com alta inadimplência dos proprietários, compostos por profissionais liberais, médicos e advogados, segundo o síndico. “Próximo de 2012 alguns tentaram vender as unidades, mas ninguém queria”, lembra.

A expectativa do síndico é conseguir o dinheiro para finalizar a obra e o otimismo é grande a ponto de a renovação de alvará já ter sido solicitada à Prefeitura de São Bernardo. “Assim que o Judiciário liberar, a gente vai vender e leiloar algumas das 74 salas. Serão opções de até 120 metros quadrados”, destaca Marchiori, entusiasmado sob aspectos que envolvem até a prometida Linha 20-Rosa do Metrô, cujo traçado passará pelo bairro Rudge Ramos, via Avenida Afonsina. O BRT-ABC, já em obras, promete conectar a região à linha metroviária.

Marchiori estima que, com tudo concluído, as salas comerciais possam cobrar pelo aluguel de R$ 3.000 a R$ 10 mil, “de acordo com o crescimento econômico do período e valorização”. Trinta e quatro foram as alterações no projeto original desde que iniciadas as abordagens da Falcão Bauer.

Entre as adequações para as novas exigências construtivas (de acessibilidade e conforto térmico, por exemplo), foram, inclusive, previstas estruturas para mais segurança, como gerador de energia para caso de blackout, sistema sprinter contra incêndios e caixa para reserva de água.

DUAS PESSOAS MORRERAM E NINGUÉM FOI INDICIADO