Semana começa com oferta de 889 vagas de trabalho

Com o feriado prolongado de Dia das Crianças e Nossa Senhora Aparecida, na quinta-feira, somente duas prefeituras do Grande ABC divulgaram as vagas de emprego para esta semana. Entretanto, a consultoria de RH Luandre disponibilizou 700 oportunidades, que podem ser acessadas pela internet.

Dentre os municípios da região, Mauá terá 129 oportunidades no CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda). Entre as diversas funções disponíveis estão as de operador de telemarketing, costureira em geral, ajudante de embalador, auxiliar de departamento pessoal, funileiro, auxiliar de manutenção predial e pintor de alvenaria. O CPTR fica na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz.

Em Diadema, o acesso às 60 vagas é pelo Emprega Diadema (https://emprega.diadema.sp.gov.br/).

LUANDRE

A Luandre está com 700 oportunidades em diversas funções para uma empresa de grande porte do segmento de logística localizada na região de Raposo Tavares, na Capital.

Para os cargos de auxiliar de produção, auxiliar de movimentação de produção e abastecedor, não é necessário experiência, mas ter o ensino fundamental completo. Já para as funções de conferente, apontador de produção, revisor de tecidos, líder de movimentação de produção e operador de empilhadeira os requisitos são experiência comprovada e ensino médio completo. As oportunidades exigem que os candidatos residam próximo ao local e tenham disponibilidade imediata. Interessados podem se candidatar pelo link: https://l.luandre.com.br/log-700.