Técnico elogia maturidade e crê em 'grande futuro' da Espanha após vaga na Eurocopa

Após garantir a classificação da Espanha para a Eurocopa de 2024 com a vitória por 1 a 0 sobre a Noruega, neste domingo, o técnico Luis de la Fuente não conseguiu esconder a satisfação pelo feito obtido. O treinador da Espanha encheu sua equipe de elogios e mostrou confiança com o futuro da seleção da Espanha, que vem passando por uma reformulação e conta com muitos atletas jovens, a exemplo de Gavi, autor do único gol do duelo. O atleta tem apenas 19 anos e é um dos principais nomes da equipe.

"É um dos jogos com que estamos mais satisfeitos em geral. Foi um jogo muito completo. Demos uma sensação de maestria do início ao fim, a equipe tem demonstrado grande maturidade. Hoje estivemos mais calmos do que de costume, administramos o tempo do jogo com uma leitura perfeita", afirmou.

O treinador mostrou otimismo com o futuro da seleção espanhola. "Estamos sempre ansiosos, temos uma boa base, um time que pode render muito no presente e com um grande futuro. Não temos que nos preocupar com o que os outros têm. A competição faz com que você não fique acomodado no mesmo lugar. Temos ainda muito a mostrar", disse.

A Espanha confirmou a vaga na Eurocopa ao ficar na liderança do Grupo A das Eliminatórias, com 15 pontos, assim como a Escócia. Ambas não podem mais ser ultrapassadas pela Noruega, que aparece em terceiro, com dez.

"Era nossa obrigação, nossa responsabilidade, conquistar essa vaga. Futebol é assim, às vezes você está por baixo e às vezes por cima. Estou muito feliz pelo resultado, mas o grupo tem conseguido ficar sereno em situações mais difíceis. Temos um grupo muito bom', afirmou.

ESCÓCIA E TURQUIA CLASSIFICADAS

A Escócia não atuou na oitava rodada. Mesmo assim, conseguiu confirmar ao menos o segundo lugar do Grupo A, já que não pode ser ultrapassada por Noruega, Geórgia ou Chipre.

Quem também se garantiu na Europa foi a Turquia, que venceu a Letônia por 4 a 0. A seleção turca tem 16 pontos e ainda pode ser alcançada na pontuação por País de Gales (10) e Croácia (10). No entanto, leva a melhor no primeiro quesito dos critérios de desempate: confronto direto.

Com isso, a Eurocopa de 2024 já tem sete seleções confirmadas. Além de Espanha, Escócia e Turquia, já confirmaram presença: França, Bélgica, Portugal e Alemanha, o país-sede.