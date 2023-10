Gabriel Magalhães cita competitividade por vaga na seleção e pede 'foco total' no Uruguai

Gabriel Magalhães é um dos jogadores que mais está aproveitando a Data Fifa para se firmar com o técnico Fernando Diniz. O zagueiro teve atuação regular e foi o autor do gol da seleção brasileira no empate por 1 a 1 com a Venezuela, na Arena Pantanal, em Cuibá, na quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Em entrevista coletiva neste domingo, ele citou a alta competitividade por posição dentro da equipe.

"A partir do momento que entro em campo, tento fazer o meu melhor, aproveitar a oportunidade, aprender com todos que estão ali. Vestir a camisa da seleção não é para qualquer um, estou feliz por estar aqui, podendo ter oportunidade. A gente sabe que temos o (Éder) Militão, jogador de muita qualidade, desejo força a ele, acredito que esteja se recuperando bem da lesão. Sabemos que na seleção tem muita competitividade, sempre que eu estiver aqui vou tentar fazer o meu melhor", disse.

Gabriel Magalhães analisou o próximo compromisso do Brasil. Na terça-feira, às 21h, a seleção encara o Uruguai, no estádio Centenário, em Montevidéu. A equipe de Fernando Diniz tenta apagar a frustração do empate com a Venezuela.

"A gente sabe da qualidade da equipe do Uruguai, com certeza vamos com foco total, toda a força, será um jogo difícil, eles têm jogadores de muita qualidade, como nós temos. Acreditamos que podemos conseguir os três pontos", afirmou.

O zagueiro aproveitou também para elogiar o trabalho de Fernando Diniz na seleção. "Hoje em dia o futebol te pede isso, você ter a posse de bola e sair jogando. Com certeza, tem coisas similares com o trabalho que a gente faz no Arsenal, tem algumas coisas diferentes. A cada dia que passa estamos tentando aprender ao máximo com o Diniz, uma pessoa espetacular, que está aqui para ajudar todo mundo", disse.

A seleção brasileira ocupa a vice-liderança das Eliminatórias para a Copa do Mundo, com sete pontos, dois a menos do que a Argentina, que lidera com 100% de aproveitamento. A Colômbia tem cinco, contra quatro do Uruguai, que ocupa o quarto lugar.