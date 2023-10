Internautas comentam vídeo de Gustavo Mioto em show: Indireta para a Ana Castela

Que Gustavo Mioto e Ana Castela não estão mais juntos desde o anúncio do término do namoro em 25 de setembro, todo mundo sabe! O que muitos ainda especulam é que o cantor ainda pode estar remoendo os sentimentos pela cantora e ex-namorada.

Isso porque na noite do último sábado, dia 14, fãs do artista viralizaram um vídeo em que ele se apresenta em um show, falando uma frase bem suspeita, o que pode ter soado como uma indireta à jovem de 19 anos de idade.

- Volta e traz de volta o meu moletom, pelo amor de Deus, disse ele na apresentação.

Vale lembrar que os dois anunciaram o fim da relação nas redes sociais.

Eu e a Ana Flávia cruzamos uma outra fronteira, e não estamos mais juntos. Não por falta do amor, por que isso nunca faltou. Mas são tempos e vontades diferentes nesse momento. Não teve briga, não teve problema nenhum. Só não é hora de começar a usar as 7 vidas. Oro e torço todos os dias por ela e pela família dela, e vou continuar assistindo ela crescendo, e sempre ficar feliz pela felicidade dela... Términos são difíceis, ainda mais nessa nossa vida doida, mas a gente sempre aprende muito. Peço respeito comigo e com ela individualmente, assim como era como casal, disse o cantor, na ocasião.