Na Polônia, oposição afirma ter vencido eleições deste domingo

O líder da oposição na Polônia, Donald Tusk, disse que três partidos da coligação têm votos suficientes para vencer as eleições deste domingo (15) no país, após o instituto de pesquisas Ipsos ter projetado que tinham os votos para destituir o partido conservador, atualmente no poder. "Sou o homem mais feliz do mundo. A democracia venceu, a Polônia venceu", declarou Tusk.

De acordo com o Ipsos, os partidos da oposição juntos provavelmente têm 248 assentos na câmara baixa, chamada Sejm, que tem 460 assentos. O partido conservador, Lei e Justiça, teria 200 cadeiras, enquanto o partido de extrema direita Confederação teria 12, segundo projeções.

Os votos ainda estão em contagem e o conselho eleitoral afirma que espera ter os resultados finais até a manhã de terça-feira, 17.

Três partidos da oposição - Coligação Cívica, Terceiro Caminho e Nova Esquerda - competiram em conselhos diferentes, mas com as mesmas promessas de restaurar boas relações com a União Europeia. O líder do Lei e Justiça, Jaroslaw Kaczynski, reconheceu que havia incerteza em torno dos resultados.

Muitos poloneses consideram esta a eleição mais importante desde 1989, quando o comunismo entrou em colapso e uma nova era democrática começou. O que está em jogo é a ordem constitucional do país, a posição oficial sobre os direitos LGBTQ+ e o aborto, e as alianças internacionais num país que tem sido aliado crucial da Ucrânia após a invasão russa.

O Lei e Justiça obteve quase 44% dos votos em 2019, mas nas últimas semanas conta com apoio de pouco mais de 30% nas pesquisas, em meio à inflação elevada, alegações de corrupção e disputas com outros países europeus. O partido eliminou muitos obstáculos ao seu poder político para obter mais controle sobre as instituições estatais, como tribunais, meios de comunicação social e o próprio processo eleitoral. Fonte: Associated Press.