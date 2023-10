Espanha derrota Noruega, de Haaland, e confirma classificação à Eurocopa de 2024

Com gol de Gavi no início da partida, a seleção da Espanha derrotou a Noruega por 1 a 0, neste domingo, no Ullevaal Stadium, em Oslo, e confirmou matematicamente sua classificação à Eurocopa de 2024. Um dos principais artilheiros do mundo nesta temporada, o atacante Haaland passou em branco para o time da casa.

Na primeira colocação do Grupo A das Eliminatórias da Euro, a Espanha tem 15 pontos, assim como a Escócia. No entanto, o time espanhol leva a melhor no saldo de gols: 16 a 9. A Noruega acabou estacionada na terceira posição, com dez. Geórgia chegou aos sete após golear o lanterna Chipre (zero) por 4 a 0, também neste domingo.

Precisando vencer para assumir a liderança, a Espanha sufocou a Noruega e chegou a marcar aos 20 minutos com Morata. O atacante, no entanto, estava em posição irregular. Com ajuda do VAR, o árbitro anulou o lance.

Quando conseguiu equilibrar as ações, a Noruega chegou a ameaçar a Espanha, sempre com Haaland. O atacante do Manchester City tentou decidir a partida sozinho em duas oportunidades, mas em ambas acabou sendo travado na hora da finalização.

No segundo tempo, a Espanha foi mais eficaz e abriu o placar aos dois minutos. Ferrán Torres chutou cruzado, a bola bateu em Morata e sobrou para Gavi. Dentro da área, o atacante mandou para o fundo das redes.

Em vantagem, a Espanha recuou em uma tentativa de impedir que a Noruega chegasse com perigo através dos espanhóis no sistema defensivo. A tática acabou sendo efetiva, mas por muito pouco Haaland não fez a festa. Ele recebeu cruzamento rasteiro da esquerda, antecipou a marcação e chutou. Unai Simón fez a defesa que confirmou três pontos importantes para a equipe espanhola.

OUTROS RESULTADOS

Pelo Grupo D, o País de Gales acirrou a briga pela classificação ao superar a Croácia, algoz da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, por 2 a 1. Com isso, alcançou os mesmos dez pontos dos croatas, mas leva a pior no saldo de gols, ficando assim no terceiro lugar.

A Turquia continua na liderança isolada, com 16 pontos. Jogando em casa, a equipe turca bateu a Letônia por 4 a 0, dando mais um passo importante em busca da classificação.

Já a República Checa sofreu, mas derrotou Ilhas Faroé por 1 a 0, subindo para o segundo lugar, com 11 pontos, graças ao empate por 1 a 1 entre Polônia (3º) e Moldávia (4º). A Albânia lidera o Grupo E, com 13.

Por fim, a Romênia assumiu a primeira colocação do Grupo I ao fazer 4 a 0 na Andorra. Com isso, chegou aos 16 pontos, um a menos do que a Suíça, que escapou da derrota ao buscar um empate por 3 a 3 com a Belarus, com direito a dois gols nos minutos finais do embate.