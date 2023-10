Bianca Andrade viaja com a família para Londres e desabafa: Vindo de onde viemos, é de arrepiar

Bianca Andrade, conhecida também como Boca Rosa, está curtindo uma viagem em família, além de estar também com o seu primogênito, Cris, de dois anos de idade. A musa influenciadora está em Londres, na Inglaterra, e publicou vários registros da cidade no último sábado, dia 14, nas redes sociais.

Assim, a empresária também aproveitou o momento na sequência de cliques para desabafar sobre a sua origem humilde e o valor que dá em proporcionar essa experiência para os seus.

Passa um filme na minha cabeça? poder proporcionar tudo isso pro meu bebê e pra minha família, vindo de onde viemos e no meu aniversário, é de arrepiar, iniciou ela no texto, ao dedicar a postagem com várias fotos grudadinha com o filho Cris.

Além disso, Boca Rosa também falou que completa 29 anos de idade neste domingo, dia 15, e declarou gratidão pela vida que está vivendo.

Que eu nunca acostume, que eu sempre me emocione como estou me emocionando aqui. Já já completo 29 (amanhã, 15) e tô grata como nunca estive antes. A vida é muito louca. Feliz demais, escreveu Bianca Andrade nos registros.