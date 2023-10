Michel Teló celebra aniversário de casamento com Thais Fersoza e exibe clique tirado pela filha: Lindo ver a sensibilidade

Quanto amor! Neste domingo, dia 15, Michel Teló se derreteu pela filha nas redes sociais. Melinda tirou uma belíssima foto do pai em um momento carinhoso com a mãe, Thais Fersoza, durante o aniversário de nove anos de casamento deles. Emocionado com o registro, ele fez questão de mostrar aos seguidores.

Na legenda da imagem em que aparece grudadinho na esposa enquanto celebrava a união, o sertanejo escreveu:

Um registro muito especial de ontem à noite. Nosso jantar de aniversário de casamento. Melinda registrou esse momento, espontaneamente, em que a gente estava agradecendo um ou outro por mais um ano de parceria, de amor, de cumplicidade? amamos essa foto!

Em seguida, Michel - que também é pai de Teodoro - deixou elogios à herdeira:

Lindo ver a sensibilidade deles em contemplar esse momento... Saber dar valor aos pequenos gestos e cheios de verdade. Que sejamos sempre bom exemplo para eles.