Virginia Fonseca revela que aniversário de um ano de idade de Maria Flor terá cinco atrações musicais

Virginia Fonseca não poupa gastos quando o assunto é suas filhas! A mãe de Maria Alice e Maria Flor compartilhou um vídeo no YouTube revelando spoiler sobre as atrações musicais que estão confirmadas para se apresentar no aniversário de um ano de idade de sua filha caçula.

Ansiosa para o festão da pequena, a influenciadora contou que a celebração contará com cinco artistas.

- Cinco atrações. Vamos ter o DJ John, que amo e está em todas as festas. Ele é maravilhoso, para mim é o melhor DJ que tem. Sei lá, eu gosto muito da vibe dela, das músicas que ele coloca. Vai ter Galinha Pintadinha. Teve no aniversário de um ano da Maria Alice e a Maria Flor também gosta, então contratei a mesma atração. Foi incrível, as crianças amaram, Maria Alice amou na época e acho que Maria Flor também vai ficar encantada.

Em seguida, a esposa de Zé Felipe explicou que também pensou nos adultos na hora de escolher quem cantaria na festa de Maria Flor:

- Depois da Galinha Pintadinha, provavelmente as crianças vão brincar mais um pouquinho. Começam as atrações para os adultos. O primeiro a confirmar foi Edson e Hudson. Vai ter Guilherme & Benuto e Barões da Pisadinha. Vai ser um festão, graças a Deus.