Madonna dedica momento em show para falar sobre traumas e experiência de quase morte

Madonna deu start na turnê Celebration no último sábado, dia 14, em Londres, após passar por uma internação por conta de uma infecção bacteriana em meados de junho. A diva pop aproveitou para dedicar um momento em seu show para desabafar sobre o que passou.

Assim, a cantora falou sobre sua experiência de quase morte aos 65 anos de idade, após ter sido encontrada desacordada em sua casa, em Nova York, Estados Unidos.

- Não achei que iria conseguir [sobreviver]. Nem os meus médicos. Eu esqueci cinco dias da minha vida ? ou da minha morte? Mas as minhas crianças estavam lá. E as minhas crianças sempre me salvam, declarou.

Em outro dado momento do show, a musa recordou o início de sua carreira:

- Eu fui uma dançarina anoréxica por uns dois anos. Eu estava falida, sem casa e com fome, mas não ia voltar para casa, porque eu não desisto. Aí decidi me tornar uma cantora.

Ainda no momento de desabafo, Madonna ainda prometeu que sempre estará à disposição de sua família e seus filhos. Além disso, a popstar encerrou o momento cantando uma versão acústica da música I Will Survive.

Vale lembrar, por fim, que a estrela americana tem seis filhos, Lourdes Maria, de 26 anos de idade, Rocco, de também 26, David, de 17 anos de idade, Mercy de 17, e as gêmeas Stella e Estere, de dez anos de idade, que foram elas que encontraram a mãe desacordada e pediram ajuda.