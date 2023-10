'Nunca vi tanta gente', diz Luciano Huck sobe experiência em metrô da China

Luciano Huck tem aproveitado os últimos dias em viagem à China e aproveitou para relatar diversas experiências em seu perfil no Instagram. Entre elas, a de andar de metrô na cidade de Guangzhou (Cantão). "Tava um trânsito aqui em Cantão e a gente veio de metrô. Cara, o metrô aqui da China é uma loucura. Nunca vi tanta gente na minha vida inteira, nunca vi nada igual. Muito organizado, muito silencioso, mas muita gente!", afirmou.

O apresentador está acostumado a usar o sistema de metrô em diversos países do mundo. Em 2019, por exemplo, gravou registros no transporte público da Coreia do Sul e dos Estados Unidos (em Nova York).

O comandante do Domingão com Huck está gravando conteúdos para serem exibidos no programa, entre outros compromissos profissionais. Ele compartilhou momentos usando um tradutor automático de celular para conversar com chineses e visitando fábricas de automóveis e celulares.

Luciano Huck também postou um vídeo em que mostra o cinegrafista Zé Silveira Jr. provando comidas de rua típicas da região, como escorpião, barata, larva e centopeia.