Dando bronca? Príncipe William é visto tendo conversa séria com Príncipe George durante jogo de rugby

Não é porque você é da realeza que escapará de uma bronca do pai, não é mesmo? O Príncipe William levou o Príncipe George para assistir a um jogo das quartas de final da Copa do Mundo de Rugby e não pareceu se importar com as câmeras dos paparazzi enquanto conversava com o filho.

Em um dos cliques dos fotógrafos, o herdeiro do trono do Reino Unido parecia estar dando um sermão em George. Não está claro se o menino de dez anos de idade fez algo de errado, mas William parecia bem sério enquanto conversava com ele.

A partida foi travada entre o País de Gales e a Argentina no Stade Vélodrome, estádio localizado na cidade de Marseille, no sul da França. O primogênito do Rei Charles III estava torcendo pelo time britânico, mas acabou o vendo perder.