Luana Piovani dá opinião sobre Chico Veiga: Parem de glamourizar homem feio

Luana Piovani adora dar pitaco nas polêmicas que rolam na Internet. E, quase sempre, a atriz acaba gerando um pouco mais de confusão ao disparar suas opiniões sobre o assunto. No último sábado, dia 14, por exemplo, ela decidiu contar o que acha do vídeo em que Chico Veiga aparece beijando uma mulher ao som de Luísa Sonza.

Ao respostar o vídeo, Luana ainda comentou:

Parem de glamourizar homem feio. Obrigada. De nada.

Eita como é polêmica! Vale lembrar que Chico foi flagrado aos beijos com uma moça na madrugada de sexta-feira, dia 13. O que chama mais atenção no vídeo é o fato de que a cena rola enquanto a DJ toca um mix da música Chico, escrita por Luísa Sonza, com o funk Hoje Eu Quero Trair a Minha Namorada, de MC Ricardo.

Eita!