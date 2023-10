Edson Celulari conta que Enzo e Sophia sempre ligam para falar com a irmã caçula e brinca: - Não querem falar nem com o pai

Edson Celulari está no elenco da novela Fuzuê interpretando o personagem Nero, que, assim como ele, também tem três filhos. Em entrevista ao jornal Extra, o pai de Enzo, Sophia e Chiara refletiu sobre a relação com cada um de seus herdeiros. O artista começou destacando as similaridades com o personagem:

- Nos assemelhamos para além da quantidade de filhos. Para Nero, tudo faz sentido se tem a família envolvida, e eu não sou diferente, me identifico. Ele é um cara passional, toma atitudes mais impulsivas, e eu sou um pouco mais tranquilo. Tão apaixonado quanto, só que mais controlado, digamos assim.

Os dois primeiros filhos de Edson foram frutos do relacionamento com Claudia Raia. Enzo tem 26 anos de idade e Sophia 20. Já a caçulinha Chiara, cuja mãe é Karin Roepke, possui apenas um aninho de idade e se tornou protagonista das redes sociais do papai-coruja.

- Chiara é uma fonte de energia maravilhosa de alegria, descobertas diárias. Do lado dela não estamos parados nunca. Eu não quero perder um segundo sequer. Tem ligações da Sophia que são para falar diretamente com a Chiara, e do Enzo também! Não querem falar nem com o pai. É bacana ver esse modelo de família mais abrangente, que ganha braços fora de um núcleo primeiro, digamos assim, onde meios-irmãos se tornam verdadeiros irmãos inteiros. É lindo, um privilégio poder estar vivendo isso. Agradeço diariamente.

Ao falar sobre as principais diferenças sobre a paternidade com cada um dos herdeiros, o ator conta que na época em que teve os dois primeiros possuía menos tempo para passar com eles.

- Com a Chiara, hoje, tenho mais disponibilidade. Na época em que o Enzo nasceu, em 97, eu estava fazendo muitos trabalhos. Meu tempo com ele e Sophia era menor. Mas a qualidade se manteve a mesma. As brincadeiras e títulos de filmes e livros se renovaram, mas sigo interagindo com os brinquedos e contando histórias como eu fazia.

O artista ainda brincou sobre o fato de possuir muitos parentes com nomes de mesma inicial.

- Meu pai se chamava Edno, minha mãe Enoy. Emílio é meu irmão mais velho, Elvira, minha irmã mais velha, e minha irmã mais nova é Edna. Aí meu primeiro filho ainda foi Enzo! E tenho tios também com a mesma letra: Ermelinda, Ernesto... São vários, mas é tudo uma grande coincidência.