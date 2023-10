Após encenar briga falsa, Márcia Fu e Simione passam madrugada em A Fazenda 15 discutindo estratégias

Durante a madrugada deste domingo, dia 15, Márcia Fu e Simione aproveitaram para colocar as estratégias em dia. Após encenarem uma briga para fazer com que os adversários acreditem que são rivais no jogo, as aliadas começaram a pensar em quem deveriam colocar na roça.

Enquanto a ex-jogadora de vôlei gostaria que o fazendeiro Yuri indicasse Cezar, a empresária concorda e ainda adiciona que os demais participantes deveriam votar em Alicia. Após declarar que planeja eliminar as plantas primeiro, Simione disse que elas são Radamés, Henrique e Kally. Em resposta, Márcia declarou:

- Não posso votar no Radamés, vocês podem. Eu vou contra os meus princípios lá fora, vão me enxovalhar, e com razão. Se não tivesse outra opção... mas eu não posso. Outra coisa, ele ainda pode nos salvar, vocês não estão pensando nisso.

Elas ainda falaram sobre como nunca puxaram o saco de Rachel Sheherazade:

- A Rachel está criando muita asinha. Todo mundo puxa saco dela, eu nunca puxei.

Como todo bom reality, teve aquele tipo de briga que a gente ama: discussão por conta de cama! Os peões se desentenderam por precisar dividir o colchão enquanto alguns têm que dormir no chão ou no sofá.

Jaquelline comentou com Alicia que tem uma fofoca sobre Nadja que ocorreu fora do reality e está pronta para usá-la quando precisar.

- Ela veio falar que eu não sou amiga dela, então, se ela vir falar alguma coisa pra mim, eu vou rebater. Agora estou lembrando de tudo o que aconteceu na viagem... Ela não falou que quer prints? Então vamos dar. Vamos mostrar quem é ela lá fora.

Alicia ainda questionou Jaque sobre o beijo em Lucas, ao que a peoa foi simples na resposta:

- É que existe o nosso fundo lá fora, né? Focar no jogo.