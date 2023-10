Jeniffer Nascimento exibe barrigão de sete meses no Altas Horas e revela que engravidou após homenagem à Xuxa

Let it go, let it go! Não teve quem não se emocionasse no Altas Horas do último sábado, dia 13. O programa foi uma homenagem ao Dia das Crianças e recebeu Jeniffer Nascimento. A cantora não só exibiu o barrigão de sete meses, como também arrancou lágrimas das crianças na plateia ao cantar o sucesso do filme Frozen.

Durante a conversa com Serginho Groisman, Jeniffer relembrou que engravidou de Lara logo depois de gravar o programa em homenagem à Xuxa.

- O programa que eu vim gravar aqui com a Xuxa foi o último que gravei antes de engravidar. Uma semana depois, engravidei!. E, agora, (este) é o primeiro que eu faço com Lara na barriga, contou.

Fofa, né? Nas redes sociais, os internautas também foram à loucura com a participação dela no programa. Veja alguns comentários:

Dei uma choradinha com a Jeniffer nascimento cantando Livre Estou.

A potência da voz da Jeniffer Nascimento.

Que linda Jeniffer Nascimento gravidinha cantando Let It Go!