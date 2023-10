Messi e Inter Miami vão jogar amistosos na China para preencher calendário

Fora dos playoffs da MLS, o Inter Miami, time de Lionel Messi, irá disputar dois amistosos na China em novembro. O primeiro deles será contra o Hainiu, em Qindao, dia 5, e o segundo contra o Rongcheng, em Chengdu, dia 8, em estádios que comportam de 50 mil a 60 mil torcedores. As datas coincidem com a primeira rodada da fase eliminatória da liga americana, para a qual a equipe do craque argentino não tem mais chances de classificação, embora ainda restem duas rodadas para o fim da primeira fase, que termina em 21 de outubro.

"Será uma grande oportunidade de continuar construindo nossa temporada de 2023, na qual nós conseguimos o primeiro troféu de nossa história", afirmou Chris Henderson, diretor esportivo do Inter Miami, em comunicado divulgado pelo clube. "Nós vamos encarar isso como uma oportunidade de começar nossa preparação para 2024, enquanto buscamos sucesso para continuarmos indo em frente", completo.

O anúncio dos amistosos não menciona Messi, mas é pouco provável que as autoridades chinesas tenham aprovado o acordo sem ter a garantia da presença do campeão do mundo e sete vezes Bola de Ouro. O astro argentino sofreu com dores musculares durante a maior parte do mês de setembro e desfalcou o time em cinco das últimas sete partidas. Atualmente defendendo a seleção argentina nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, entrou apenas no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, quinta-feira.

Caso tenha condições físicas de jogar na China, Messi viverá sua oitava viagem para disputar amistosos no país asiático. A última vez foi em junho deste ano, pela seleção argentina, logo depois de deixar o Paris Saint-Germain e ser contratado pelo Inter Miami, em negociação que causou alvoroço no mundo do futebol. Na ocasião, marcou um gol no minuto inicial da partida e ajudou sua nação a conquistar uma vitória por 2 a 0 sobre os australianos.

Os preços dos ingressos do possível retorno de Messi à China ainda não foram revelados. Os lugares mais baratos para a aparição do jogo da Argentina, em junho, foram cotados em US$ 80, e os mais caros custavam em torno de US$ 670 pelo. Se o Inter Miami praticar valores semelhantes, as duas partidas podem gerar bem mais de US$ 20 milhões (R$ 100,9 milhões) apenas em receita de ingressos.

O Inter Miami encerra sua temporada na MLS esta semana com dois jogos seguidos contra o Charlotte, na quarta-feira e no sábado. Messi defenderá a Argentina, em duelo com o Peru, na terça, portanto pode não ir a campo pelo clube nas duas partidas, até como forma de preservá-lo para a turnê chinesa.