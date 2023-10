Hurkacz supera Rublev em tie-break emocionante e conquista título do Masters 1000 de Xangai

O polonês Hubert Hurkacz alcançou, neste domingo, o segundo título de nível Masters 1000 da carreira ao superar o russo Andrey Rublev, atual número 7 do mundo e com a ascensão para quinto garantida, em uma partida dramática na final do Torneio de Xangai, na China. A batalha de duas horas e nove minutos terminou em triunfo por 2 sets a 1 para Hurkacz, com uma parcial de 6/3 para cada tenista nos dois primeiros sets antes de um terceiro set emocionante definido no tie-break, encerrado em 7/6 (10/8).

Assim como de costume, o polonês de 25 anos usou seu ótimo saque para administrar a partida em momentos chaves, não à toa acertou 21 aces e venceu 81% de seus pontos de primeiro serviço. No tie-break do set decisivo, salvou um match de Rublev no momento em que perdia por 6 a 5 e conseguiu a virada, mas sofreu um pouco até se tornar o grande campeão do Masters 1000 chinês, pois só fechou a partida no terceiro match point ao seu favor.

"Foi uma batalha incrível, principalmente emocionalmente", disse o campeão. "eu tive um match point e André acertou um serviço impressionante. Então, ele teve o match point e eu tive alguns match points. Foi lá e cá, uma partida muito complicada. Andrey estava sempre acertando ótimos bolas, e eu estava tentando responder. Foi uma daquelas partidas e eu continuei acreditando. Estou super feliz com a forma como me comportei no final", completou.

Ex-top 10, Hurkacz chegou a Xangai como 17º colocado do ranking da ATP e subirá para a 11ª posição na atualização desta segunda-feira. Além disso, atingirá a mesma colocação na corrida de classificação para o ATP Finals, reservada a oito tenistas, e continua na briga para estar no torneio derradeiro da temporada. Rublev, que também perseguia seu segundo título de Masters 1000, ficará em quinto nos dois rankings e está muito perto de confirmar a vaga no Finals.

MAIS FINAIS

o sábado teve mais títulos conquistados em torneios de tênis disputados na Ásia. Na final do ATP 250 de Seul, na Coreia do Sul, a número 4 do mundo Jessica Pegula, americana filha de mãe sul-coreana, tornou-se campeã ao superar a chinesa Yue Yuan por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3. Em Hong Kong, em outra decisão de ATP 250, a canadense Leylah Fernandez venceu a checa Katerina Siniakova de virada, parciais de 3/6, 6/4 e 6/4, para erguer a taça.