Palavra do leitor

Tragédia em S.Bernardo – 1

‘Polícia pede prorrogação de inquérito que apura morte de aluna’ (Setecidades, dia 12). Infelizmente o descaso com o bem público é o responsável por esse crime. E se não parasse por aí, agora vai vender 23 imóveis públicos que poderiam virar uma nova escola. As árvores não têm culpa da ganância e descaso dos políticos.

Fabricia Aparecida

do Instagram

Tragédia em S.Bernardo – 2

O que causou a morte todos sabem que foi a queda do galho da árvore... O que precisa descobrir foi o que fez o galho cair na cabeça da menina...

Aline Fernandes Galera

do Instagram

Tragédia em S.Bernardo – 3

Crime cortar árvores por incompetência de administrar uma prefeitura. Ao invés de cuidarem e preservarem as árvores, cortam!

Afonso Carlos Sapata Schimith

do Instagram

Ataque às instituições

O ministro indicado por Jair Bolsonaro para o STF (Supremo Tribunal Federal), Nunes Marques, como suposto serviçal do ex-presidente, agora também decide vetar a quebra de sigilos, fiscal, bancário, telefônico e telemático do ex-diretor da PRF (Polícia Rodoviária Federal) Silvanei Vasques, como solicitada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de 8/1. Silvanei é o mesmo que, como diretor da PRF, na época, orientou seus subordinados a obstruir rodovias e dificultar que ônibus com eleitores em regiões de maioria de apoiadores de Lula, no dia da eleição, não chegassem em tempo para votar nas zonas eleitorais do TRE. Ora, será que o ministro do Supremo Nunes Marques também foi a favor da tentativa de golpe de Estado? Pelo jeito, com esta sua ajuda a um golpista, tudo indica que sim.





Paulo Panossian

São Carlos (SP)

PSDB

Recentemente vimos Alckmin se bandeando para o lado do Lula. A investida deu tão certo que ele se tornou o vice-presidente. Ultimamente, Doria está rasgando seda para Lula, dizendo que Lula pode pacificar o Brasil e que o apoio ao Bolsonaro foi um equívoco. É muito cinismo. Essas pessoas, uma vez fora da política, ficam mandando recadinhos para ver se cavam uma vaguinha no governo esquerdista. Quem viu Doria gritando ‘Bolsodoria’ poderá ver dentro em breve ‘Luladoria’. E mais uma vez o cidadão verá que na política nada muda, apenas os interesses. E de equívoco em equívoco vamos vendo o País regredir e o PSDB rastejando. Hora de Alckmin colocar as barbas de molho.

Izabel Avallone

Capital

Terror em Israel

A frase “Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és” significa que o caráter de uma pessoa pode ser avaliado a partir de suas amizades. O bárbaro ataque contra Israel promovido pelo grupo Hamas, internacionalmente reconhecido como terrorista, que é apoiado pelo Irã, internacionalmente reconhecido como patrocinador de grupos terroristas, que é aliado da Rússia de Vladimir Putin, que foi internacionalmente condenado por crimes de guerra na Ucrânia, e que anda de braços dados com o atual governo brasileiro. Pois é, Lula, diga-me com quem andas....

Vanderlei Retondo

Santo André