Eleição municipal: você está preparado?

Em 6 de outubro de 2024, ou seja, daqui a pouco menos de um ano, será realizado o 1º turno das eleições municipais que elegerão os novos prefeitos e vereadores dos 5.568 municípios brasileiros.

Ao contrário do que muitos analistas políticos pensam, o processo eleitoral nem sempre reproduz ou antecipa o cenário nacional. Claro que em grandes capitais como São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, os pleitos são por vezes tomados por pautas federais e influência maior de Brasília, mas isso é a exceção e não a regra.

Mas temas não significam necessariamente tendências de voto. Tomamos como exemplo as últimas duas eleições na capital paulista em que o PSDB saiu vitorioso (com João Dória e Bruno Covas respectivamente) e na disputa federal seguinte amargou baixíssima votação (4,76% com Geraldo Alckmin em 2018) ou sequer disputou a eleição, caso de 2022 em que se aliou ao MDB de Simone Tebet.

O que o eleitor das cidades quer em um pleito municipal é a solução para seus problemas mais próximos e imediatos. A ideologia não é o motivo maior de seu voto e sim se aquele candidato vai de alguma maneira transformar a sua vida e a de sua família para melhor sobre diversos aspectos. É a iluminação na rua para aumentar a segurança, o remédio no posto de saúde que ele tanto precisa, a escola do filho, a praça perto de casa para que possa aproveitar nos finais de semana e a melhora nas linhas de ônibus.

Por isso, para os futuros candidatos nas eleições do ano que vem que tentarão à reeleição e também para os novatos é fundamental mais do que fazer o serviço é mostrar bem como ele é feito ou como se pretende fazer. Ou seja, é preciso pensar na comunicação.

Além de outros fatores como mobilização e reuniões uma postura forte e com planejamento de conteúdo nas redes sociais faz a diferença. É o que chamamos de construção de imagem e isso deve ser realizado não somente no período eleitoral, mas nos meses de aquecimento e pré-campanha. Demais ações de marketing também podem ser efetivadas como adesivos, folhetos e demais mídias, mas desde que no tempo adequado e seguindo a legislação eleitoral.

Uma frase muito comentada no meio político diz que no dia seguinte ao término de uma eleição já se começa a outra. E é verdade. Pode parecer que um ano é muito tempo, mas não é. O trabalho de comunicação deve ser iniciado o mais rápido possível para que os objetivos sejam bem sucedidos. Até porquê provavelmente o seu futuro adversário já iniciou o dele.

Caio Bruno é jornalista e especialista em marketing político