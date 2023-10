Após sofrer acidente na Copa Truck, Caio Castro dispara: Com emoção é mais gostoso

Além das emoções das novelas, Caio Castro também está apostando fundo na adrenalina que uma corrida pode trazer. No último sábado, ele provou direto do pote ao sofrer um acidente durante os treinos da Copa Truck, que acontecia em Porto Alegre, no último sábado, dia 14.

Felizmente, Caio saiu ileso na colisão. Logo depois, ele compartilhou nas redes sociais que estava bem e ainda fez uma piadinha com a situação:

Com emoção é mais gostoso.

Castro ainda elogiou a sua equipe, que foi capaz de reparar os estragos da batida:

Arrumaram o bruto em poucas horas. Bateu? Bateu. Mas fomos atrás do pódio.

Ao final, ele ainda agradeceu:

Progresso? Parabéns para minha equipe que em poucas horas colocou o caminhão de pé, e com banho de champanhe! P3 com emoção. Parabéns equipe, parabéns mesmo.