Seleção Sub-21 da Rússia treinou em Santo André na última semana

A seleção Sub-21 da Rússia está no Brasil para realizar uma série de amistosos. Nesta sexta-feira (13), por exemplo, jogou contra a equipe Sub-21 do Palmeiras e venceu por 3 a 1. Antes, na quinta-feira (12), os russos fizeram um treino no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

Durante a visita, o diretor de Marketing do Ramalhão, Emerson Livolis, e os diretores de Esporte da Prefeitura, Marcos Fernandes e Juninho Freitas, presentearam o treinador russo, Ivan Shabarov, com uma camisa do EC Santo André. Os russos seguem no Brasil para mais alguns testes.