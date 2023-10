Portuguesa Santista leva o troféu da Copa Paulista

A Portuguesa Santista conquistou ontem à tarde o título da Copa Paulista. O time assegurou o troféu ao empatar por 2 a 2 com o São José no Estádio Martins Pereira, no Vale do Paraíba. No primeiro confronto da final, em Santos, os donos da casa venceram por 1 a 0.

O título vem acompanhado de prêmio de R$ 250 mil. A Briosa poderá escolher ainda se vai disputar a Copa do Brasil ou o Brasileiro da Série D em 2024. O São José fica com a vaga que restar. Pelo vice, a Águia do Vale embolsa R$ 150 mil.

O jogo de ontem foi disputadíssimo. Embora tivesse a vantagem de atuar pelo empate, a Portuguesa Santista partiu para cima do adversário. O início fulminante resultou em gol ainda no primeiro minuto. Após erro da zaga anfitriã, Franco chutou da entrada da área e balançou as redes.

Em desvantagem no placar, o São José passou a dominar a partida. O empate veio ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos, com Rafael Tanque cobrando penalidade máxima. Na sequência, o beque Flávio, da Briosa, foi expulso.

Na volta dos vestiários, com um jogador a mais, o São José virou o placar aos 11 minutos. Aproveitando cruzamento da esquerda feito por Matheus Serafim, Rafael Tanque tocou para o fundo das redes. Aos 28, Gustavo Nicola, do time anfitrião, foi para o chuveiro. Nos acréscimos, aos 47, quando a torcida local já festejava, Jean Henrique aproveitou uma bola da entrada da área e empatou.

Três times representaram o Grande ABC nesta edição da Copa Paulista – Santo André, EC São Bernardo e São Caetano –, mas nenhum passou da primeira fase.