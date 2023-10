Ex-jogador sofre à distância com conflito no Oriente Médio

Os cerca de 10,6 mil quilômetros que separam as cidades de Santo André, no Brasil, e Beer Sheva, em Israel, não tranquilizam o ex-jogador Leandro Simioni quando o assunto é o conflito no Oriente Médio. Mesmo longe dos ataques armados, ele sofre com a violência. “Tenho contato com amigos, e tenho falado com eles. Realmente eles estão vivendo uma situação muito difícil, de terror…”, afirma Simioni, que construiu parte de sua história nos gramados defendendo a equipe israelense do Hapoel Beer Sheva, de 2008 a 2010, onde se tornou ídolo.

Simioni encerrou a carreira há 13 anos, quando sofreu um acidente de moto em Mauá e ficou paraplégico. Mas em abril de 2017 voltou a sentir a paixão dos torcedores do Hapoel. Homenageado pelo clube, o andreense foi às lágrimas quando as 20 mil pessoas presentes no estádio do clube puxaram o coro de “Simioni, ole, ole, ole...”

Acostumado com as manifestações de carinho, ele agora sofre com as imagens que chegam do país e dos depoimentos de amigos para quem telefona. “Meu sentimento é de dor, de tristeza. Você sabe que o pior vai vir agora, né? O pior vai vir porque pessoas foram sequestradas e o Hamas vai usar isso. É um conflito doído demais”, lamenta.

Por vários motivos Simioni revela a preocupação com a situação dos amigos que fez em Israel. “Alguns deles, estão tendo de retornar ao exército. Na linha de frente, na batalha... É um negócio que é bem difícil até de comentar. Porque é muito triste. Muito feio o que está acontecendo lá”, declara.

Mesmo tendo convivido com a cultura do Oriente Médio, Simioni tem dificuldade de opinar sobre as razões para a ocorrência do conflito. “É difícil para mim – e para nós aqui do Ocidente – opinar sobre a relação que existe (entre israelense e palestinos) e opinar sobre esse conflito. Mas é lógico que é injustificado. Injustificável esse ataque. O que eu sei, a grosso modo, vamos dizer assim, é que Israel quer paz. Israel sempre quis paz. Eu acredito que os palestinos também não querem guerrear. Ninguém quer ser homem-bomba, ninguém quer se suicidar...”

Antes de chegar ao Beer Sheva, o ex-atacante havia atuado por Mauaense, Nacional e Portuguesa. Rodou por clubes da Bélgica,Hong Kong, Alemanha e Japão.