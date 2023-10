Pai e filho se cruzam nas oitavas da Liga Nacional de Futsal

As oitavas de final da LNF (Liga Nacional de Futsal) reserva um confronto inusitado: pai e filho como adversários. De um lado, Cidão, técnico do Santo André Intelli. Do outro, Bruno Murari, comandante do Tubarão. Os dois estarão frente a frente nesta segunda-feira (16), em partida que marca o início da fase decisiva. O confronto de ida será no Poliesportivo de São Bernardo, às 20h (entrada 1kg de alimento). A volta será na próxima sexta-feira (20), em Santa Catarina.

Cidão já é uma figura conhecida no futsal. São mais de 25 anos dedicados à modalidade. Com 59 anos, já teve passagens pelo Orlândia, São Sebastião do Paraíso, São Carlos e Dracena. Tem em seu currículo um bicampeonato da LNFB, título da Libertadores, Superliga, estaduais, entre outras conquistas. Nesta temporada, levou o time da região às semifinais do Campeonato Paulista e terminou a primeira fase da LNF na nona colocação.

Já Bruno, 31 anos, está em sua quinta temporada como treinador, inclusive comandou o Santo André no ano passado. Já teve passagens pelo Brasília e, assim como o pai, também treinou o Dracena e o São Carlos. Em 2023, foi convidado para dirigir o Tubarão, levando a equipe a uma histórica oitava posição na primeira fase.

Agora, a fraternidade entre pai e filho dará lugar à rivalidade, pelos menos nos 40 minutos de partida, fato que Cidão vê com naturalidade: “Sabíamos que uma hora isso ia acontecer. De certo modo até nos preparamos para isso”. E complementa: “É muito gratificante, um prazer imenso. me dá a certeza de que fiz tudo certo em relação à formação dele como ser humano, e como profissional”.

Bruno, que começou no esporte seguindo os passos do pai, sendo, inclusive, seu auxiliar técnico, tem mais dificuldade em definir o sentimento que envolve esse confronto. “Difícil até encontrar palavras. Não dá para explicar. É o meu mentor”, fala, considerando ser o jogo mais especial de sua carreira até o momento.

O estilo de trabalho, treino e variações táticas de ambos têm muita semelhança, fato que pode dificultar a vida dos dois nas tomadas de decisões na partida de amanhã. Perguntado se vai mudar seu estilo devido a isso, Cidão é categórico. “A gente se conhece muito. É possível que eu tome alguma decisão que ele não conheça. Tenho que surpreendê-lo”, brinca.