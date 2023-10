EUA enviam porta-aviões e ajuda para ?dissuadir ações hostis contra Israel?

Os Estados Unidos enviaram seu segundo grupo de ataque de porta-aviões para o leste do Mediterrâneo para "dissuadir ações hostis contra Israel ou qualquer esforço direcionado a ampliar a guerra após os ataques do Hamas", disse o secretário de Defesa, Lloyd Austin, no sábado, 14.

O porta-aviões USS Eisenhower e seus navios de guerra se juntarão a outro grupo de ataque já desdobrado na região após o ataque do Hamas a Israel e em meio à resposta do Estado judeu.

Na última semana, Israel lançou ataques mortais depois que terroristas do Hamas atravessaram a fronteira fortemente fortificada e mataram mais de 1.300 pessoas. Em Gaza, de acordo com as autoridades de saúde, mais de 2.200 pessoas morreram. Assim como no lado israelense, a maioria era composta por civis.

Os Estados Unidos enviaram munições para Israel e advertiram outros países para não escalarem o conflito.

No mesmo dia do anúncio do envio do segundo porta-aviões, o presidente Joe Biden enfatizou em uma ligação com o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, o apoio dos Estados Unidos aos esforços para proteger os civis no meio do bombardeio em Gaza.

Ajuda militar para Israel

Poucas horas após o terrível ataque do Hamas, os EUA começaram a deslocar navios de guerra e aeronaves para a região, a fim de estarem prontos para fornecer a Israel tudo o que fosse necessário para reagir.

Um segundo grupo de ataque de porta-aviões dos EUA parte de Norfolk, Virgínia, na sexta-feira. Dezenas de aeronaves estão indo para as bases militares dos EUA no Oriente Médio. As forças de operações especiais estão agora auxiliando os militares de Israel no planejamento e na inteligência. A primeira remessa de munições adicionais já chegou.

Por enquanto, o aumento reflete a preocupação dos EUA de que os combates entre o Hamas e Israel possam se transformar em um conflito regional mais perigoso. Portanto, a principal missão desses navios e aviões de guerra é estabelecer uma presença de força que impeça o Hezbollah, o Irã ou outros de tirar proveito da situação. Mas as forças enviadas pelos EUA são capazes de fazer mais do que isso.

Armas e forças de operações especiais

Os EUA estão fornecendo agentes especiais e munições necessárias para Israel. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, anunciou que uma pequena célula de operações especiais estava agora ajudando Israel com inteligência e planejamento, e fornecendo conselhos e consultas às Forças de Defesa de Israel sobre os esforços de recuperação de reféns. Essas forças, no entanto, não foram encarregadas do resgate de reféns, o que as colocaria em campo lutando no conflito. Isso é algo que o governo Biden não aprovou e o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, disse que os israelenses não querem.

Os EUA também estão fazendo com que as empresas de defesa americanas agilizem os pedidos de armas de Israel que já estavam nos registros. A principal delas são as munições para o sistema de defesa aérea Iron Dome de Israel.

"Estamos aumentando a assistência militar adicional, incluindo munição e interceptores para reabastecer o Iron Dome", disse o presidente Joe Biden na terça-feira. "Vamos nos certificar de que Israel não fique sem esses recursos essenciais para defender suas cidades e seus cidadãos."

Os mísseis do Domo de Ferro têm como alvo os foguetes que se aproximam de suas cidades. De acordo com a Raytheon, Israel tem 10 desses sistemas instalados. A partir do ataque de sábado, o Hamas disparou mais de 5.000 foguetes contra Israel, a maioria o sistema conseguiu interceptar, de acordo com as Forças de Defesa de Israel.

A Raytheon produz a maioria dos componentes de mísseis para o Domo de Ferro nos EUA, e o Exército tem dois sistemas em seu estoque.

Israel vai precisar de muito mais munições do Domo de Ferro que os EUA fornecem do que encomendou e farão parte dos pacotes de assistência militar em andamento. Esses pacotes também incluirão bombas de pequeno diâmetro e kits JDAM - essencialmente um kit de navegação que transforma uma bomba comum, "burra", em uma bomba "inteligente" e permite que as tropas guiem a munição até um alvo, em vez de simplesmente lançá-la.

Navios e aviões da Marinha

Um dos exemplos mais visíveis da resposta dos EUA foi o anúncio, poucas horas após os ataques, de que o Pentágono redirecionaria o grupo de ataque do porta-aviões Gerald R. Ford para navegar em direção a Israel. O porta-aviões havia acabado de concluir um exercício com a Marinha italiana quando o navio, com sua tripulação de cerca de 5.000 pessoas, recebeu a ordem de navegar rapidamente para o Mediterrâneo Oriental.

Uma semana após os ataques, enquanto Israel se posicionava para uma grande ofensiva terrestre na Cidade de Gaza, Austin anunciou que um segundo grupo de porta-aviões navegaria em direção a Israel, ordenando que o grupo de ataque de porta-aviões USS Dwight D. Eisenhower se juntasse ao Ford no Mediterrâneo Oriental. Em uma declaração anunciando a mudança, Austin disse que estava enviando o Eisenhower também "como parte de nosso esforço para impedir ações hostis contra Israel ou quaisquer esforços para ampliar essa guerra após o ataque do Hamas a Israel".

Os porta-aviões oferecem uma série de opções. Eles servem como centros de operações de comando e controle primários e podem conduzir uma guerra de informações.

Eles podem lançar e recuperar aviões de vigilância E2-Hawkeye, reconhecíveis por seus radares em forma de disco com 24 pés (7 metros) de diâmetro. Os aviões fornecem avisos antecipados sobre lançamentos de mísseis, realizam vigilância e gerenciam o espaço aéreo, não apenas detectando aeronaves inimigas, mas também direcionando os movimentos dos EUA.

Eles também servem como base aérea flutuante para caças F-18 que podem fazer interceptações ou atacar alvos. Além disso, os porta-aviões podem ser flexíveis para fornecer recursos significativos para o trabalho humanitário, incluindo hospitais a bordo com UTIs, salas de emergência, médicos, cirurgiões e clínicos. Eles também navegam com helicópteros que podem ser usados para transportar suprimentos essenciais para dentro ou para fora das vítimas.

O Eisenhower já estava programado para ser enviado ao Mediterrâneo em um rodízio regular, e o Ford está próximo do fim de seu envio programado. Mas, por enquanto, o governo Biden decidiu manter os dois porta-aviões no local.

Aviões de guerra da força aérea

O Pentágono também encomendou aviões de guerra adicionais para reforçar os esquadrões de A-10, F-15 e F-16 em bases em todo o Oriente Médio. Se necessário, mais aeronaves serão acrescentadas.

O secretário da Força Aérea, Frank Kendall, disse na terça-feira, em um evento do Atlantic Council, que o serviço estava orientando as unidades que estavam prestes a voltar para casa a permanecerem no local junto com seus substitutos.

A Força Aérea dos EUA já tem um poder aéreo significativo na região para conduzir operações tripuladas e não tripuladas, principalmente na Síria, onde um F-16 da Força Aérea recebeu na semana passada a ordem de abater um drone turco que estava representando uma ameaça às forças terrestres dos EUA.

Kendall também disse que os C-17 da Força Aérea aterrissaram e partiram de Israel desde os ataques. Os aviões de transporte estavam recolhendo o pessoal militar dos EUA que estava lá para um exercício militar que ainda não havia começado quando os ataques começaram, disse a Força Aérea em um comunicado.

Nem a Força Aérea nem o Comando Central quiseram comentar sobre as missões adicionais que o poder aéreo dos EUA poderia assumir em resposta ao conflito.

(Com agências internacionais)