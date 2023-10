A região e a Sabesp

A proposta a ser apresentada pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que visa manter a voz ativa dos municípios atendidos pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) mesmo em caso de privatização da estatal, é de extrema importância e merece a consideração atenta do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A empresa desempenha papel vital na gestão dos recursos hídricos e no fornecimento de serviços de saneamento básico, e é crucial que as comunidades afetadas por suas operações continuem a ter influência nas decisões sobre investimentos e projetos. É uma forma de garantir que os interesses coletivos sejam devidamente representados.

Após conversar sobre o assunto com o governador, que pretende aprovar a privatização na Assembleia Legislativa ainda neste ano, o presidente do Consórcio, Marcelo Oliveira (PT), que também é prefeito de Mauá, argumentou, acertadamente, que manter a gestão compartilhada da companhia com os municípios, mesmo sob controle privado, é uma maneira de fazer com que os investimentos em infraestrutura da Sabesp se alinhem com as necessidades locais. Ao permitir que as cidades tenham assento na mesa de discussão, é possível garantir que as decisões relacionadas aos serviços de água e esgoto sejam tomadas de forma mais equitativa e que os recursos sejam alocados de maneira eficiente.

O modelo a ser proposto pelo Consórcio do Grande ABC contribui para a promoção da sustentabilidade ambiental e da qualidade de vida da coletividade, além de assegurar que os serviços públicos essenciais sejam fornecidos de maneira adequada. Por fim, a sugestão também demonstra um compromisso com o desenvolvimento regional e a autonomia dos municípios. Ao manter as cidades com voz ativa na Sabesp, o governo reconhecerá a importância de ouvir a sociedade e dará um recado ao futuro administrador da empresa, que é estratégica, fortalecendo a governança e contribuindo para gestão mais eficaz e responsável dos recursos hídricos e do saneamento, beneficiando toda a população.