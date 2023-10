Danilo Lima rebate críticas feitas por Chuchu sobre falhas na Câmara

O presidente da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima (PSDB), rebateu as críticas feitas pelo vereador Paulo Chuchu (PRTB), que, na semana passada, questionou, em entrevista ao Diário, o regimento da Casa e a falta de transparência com a população. O tucano admite falha com relação à transmissão das sessões e afirmou que vem estudando formas de implementar TV legislativa.

“Desde o início do meu mandato sempre tive o compromisso com a participação de todos, de forma bem democrática. Dessa forma estamos realizando pesquisas e estudos para poder promover algo nesse sentido de forma mais eficaz, econômica e assertiva possível e, claro, com o aval da maioria dos vereadores. Ainda não há nada concluído”, disse.

A Câmara de São Bernardo é a única do Grande ABC a não ter uma transmissão ao vivo dos trabalhos. Os munícipes que queiram acompanhar as atividades parlamentares podem acessar os perfis de redes sociais dos vereadores Ana Nice (PT) e Paulo Chuchu. A instalação de uma TV Câmara é promessa há pelo menos 20 anos no Legislativo de São Bernardo, sem nunca ter saído do papel.

Na questão do regimento da Câmara, Danilo assegurou que sempre dá voz a todos os vereadores. “Para cumprir o regimento interno, precisa passar pela aprovação de plenário. Já em resposta à fala de munícipe, que usem a tribuna. Um vereador por partido tem direito de resposta e, nas matérias em pauta, todos têm direito de discutir, e até declarar voto, nesse caso com aval do presidente da Casa – e eu sempre dei esse direito.”

“A burocracia faz parte do serviço público, que em razão da necessidade de registro de todos os atos praticados, acaba realmente sendo mais lento e ineficiente do que uma empresa privada, que não necessita prestar contas à população. Porém, essa burocracia decorre do cumprimento de lei e não há como eliminá-la por completo. Temos trabalhado para facilitar o dia a dia dos vereadores e da própria população através de iniciativas como a implementação de processos digitais através do Câmara Sem Papel, que tornará mais ágil e menos burocrático o acesso a documentos e mesmo o exercício do mandato por parte dos vereadores”, defendeu.

O chefe do Legislativo ainda assegurou que a Câmara tem trabalhado para ter mais abertura para a população, como, por exemplo, a criação do Programa Câmara de Portas Abertas, que permite aos cidadãos de São Bernardo visitar as dependências da Casa e conhecer seu funcionamento. “Com os recursos disponíveis, buscamos melhorar a comunicação da Câmara com a população em geral, por exemplo, ativando o Instagram, que não era utilizado, bem como melhorias no site da Câmara e Portal da Transparência, que ainda estão em constante atualização”, completou Danilo.