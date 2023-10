Marangoni anuncia repasse da União como emenda própria

O deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) anunciou na semana passada nas redes sociais o repasse de R$ 4 milhões para o CHM (Centro Hospitalar Municipal) de Santo André e R$ 3 milhões para o Instituto de Radioterapia do ABC. O anúncio, no entanto, foi apresentado como uma emenda parlamentar conquistada por ele, quando, na verdade, a verba faz parte de um repasse feito pelo Ministério da Saúde por meio do teto MAC (Financiamento da Média e Alta Complexidades).

“Foi uma destinação de emendas parlamentares aqui para Santo André e para uma área tão sensível, que é a área da saúde”, disse Marangoni em um vídeo publicado na segunda-feira. Em outra postagem, feita no mesmo dia, o deputado inicialmente insiste em dizer que a verba faz parte de uma emenda obtida por seu mandato. “Conseguimos R$ 7 milhões em emendas parlamentares do nosso mandato de deputado federal para a saúde da região”, escreveu. Após alguns dias, a publicação foi editada e o termo “emenda parlamentar” foi retirado da legenda. No entanto, o vídeo permanece em suas redes.

O Diário consultou o portal da transparência do governo federal, cujos dados estão atualizados até o dia 10 de outubro, e constatou que não há nenhuma emenda parlamentar no nome de Fernando Marangoni.

De acordo com a portaria GM/MS Nº 1.516, publicada no Diário Oficial da União em 5 de outubro, os recursos foram destinados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo de Atenção Especializada dos municípios do Estado de São Paulo. Ao todo, foram enviados R$ 306,4 milhões a 42 cidades paulistas. Além dos R$ 7 milhões para Santo André, a União enviou R$ 452 mil para Diadema, destinados ao Hospital Estadual de Diadema; R$ 4,6 milhões a São Bernardo, para o Hospital Anchieta e o HMU (Hospital Municipal Universitário); e R$ 3,4 milhões para São Caetano, destinados à área de maternidade do Complexo Hospitalar Municipal Márcia Braido.

Marangoni também fez uma publicação sobre o repasse de R$ 7,4 milhões para o Hospital Regional de Presidente Prudente, também dizendo que a verba foi fruto de uma emenda parlamentar. A postagem, feita no domingo, também foi editada depois de alguns dias.

A reportagem procurou na segunda-feira a assessoria de Marangoni, que disse que consultaria a equipe jurídica de seu gabinete. Após isso, nenhum outro retorno foi dado até o fechamento desta edição. As publicações nas redes sociais do parlamentar foram editadas após o contato da reportagem com sua equipe.