Charge - 15 de outubro de 2023

A docência não entrou de imediato na vida de Lisardo Monteiro Garcia Neto, 59. Ela ficava à espreita, como se esperasse o momento certo para tê-lo como professor. Na década de 1990, enquanto trabalhava como jornalista, ele adorava ensinar os estagiários sobre as técnicas da profissão e, de vez em quando, lecionava uma aula ou outra. Nada definitivo. Apenas em 2013, quando viu o edital para concurso estadual, ele decidiu se aventurar como professor de matemática, função que exerce atualmente.

No Dia do Professor, celebrado hoje, Monteiro resume que a profissão é o que lhe mantém motivado. “Ser professor é, acima de tudo, uma missão. Parece uma coisa romantizada, mas não é. O que eu mais gosto de fazer é estar em sala de aula. Isso me motiva a acordar, sair da cama e enfrentar os problemas do dia a dia, que são comuns na vida de qualquer profissional”, diz Monteiro, docente na E.E. (Escola Estadual) Celso Gama, em Santo André.