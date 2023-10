Diniz convoca zagueiro Adryelson, do Botafogo, após lesão de Nino na seleção

O técnico Fernando Diniz precisou fazer mais uma mudança no elenco da seleção brasileira nesta Data Fifa. Na noite deste sábado, o treinador chamou mais um jogador de última hora, novamente por motivo de lesão. Trata-se do zagueiro Adryelson, um dos destaques do Botafogo, líder disparado do Brasileirão.

O defensor foi chamado para ocupar a vaga de Nino, zagueiro do Fluminense, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o treino deste sábado, em Montevidéu. A seleção está no Uruguai para enfrentar a equipe da casa na terça-feira, no estádio Centenário, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a CBF, o novo convocado deve se apresentar à seleção já na manhã deste domingo, na capital uruguaia, a tempo de participar do treino do dia. Será o penúltimo treinamento da equipe antes da partida contra os uruguaios, marcada para as 21h (de Brasília) de terça-feira.

"Adryelson tem chegada prevista a tempo do treino de domingo. O departamento médico da seleção brasileira vai acompanhar a evolução do jogador Nino", informou a CBF, em comunicado.

Trata-se da primeira convocação do zagueiro do Botafogo em sua carreira. Adryelson tem 25 anos, foi revelado pelo Sport e defende o time carioca desde o ano passado. O Botafogo é o seu terceiro time da carreira. Entre as duas equipes brasileiras, ele teve breve passagem pelo Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. Para a zaga, Diniz ainda tem a sua disposição Marquinhos, Gabriel Magalhães e Bremer.

Com o corte de Nino, a seleção chega a incríveis seis cortes na convocação feita para esta Data Fifa. Antes de Nino, foram vetados os laterais Caio Henrique, Danilo, Renan Lodi e Vanderson e o atacante Raphinha.