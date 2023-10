Biden afirma que ataque a Israel é o pior massacre a judeus desde o Holocausto

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou na noite deste sábado (14) que os ataques do grupo palestino Hamas a Israel resultaram "no pior massacre do povo judeu desde o Holocausto". A afirmação foi feita em discurso durante jantar do Human Rights Campaign, grupo norte-americano de defesa dos direitos LGBT+.

Biden disse ainda que crianças e idosos estão sendo mantidos como reféns pelo Hamas e apontou para "a crise humanitária em Gaza", referindo-se a famílias palestinas que não têm ligação com o grupo. "Estão sendo usados como escudos humanos", disse. O presidente dos EUA, no entanto, foi interrompido por gritos de "deixe Gaza viver, cessar-fogo agora!" O manifestante foi abafado por apoiadores de Biden, que pediam por "mais quatro anos" de governo. Fonte: Dow Jones Newswires.