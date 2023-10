Nino sofre entorse no joelho e Casemiro é preservado em treino da seleção brasileira

A seleção brasileira pode ter alguns problemas para enfrentar o Uruguai na terça-feira, às 21h, no estádio Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O zagueiro Nino sofreu uma entorse no joelho esquerdo e passará por exames para saber a gravidade da lesão. Já o volante Casemiro ficou no hotel e não participou das atividades deste sábado após reclamar de dores no tornozelo direito.

O volante torceu o tornozelo durante o empate com a Venezuela, por 1 a 1, na última quinta-feira. Ele ficou no hotel realizando fisioterapia e passará por mais um teste no domingo para saber se terá condições de treinar com bola e de enfrentar o Uruguai na terça.

Já Nino sofreu a lesão durante a atividade deste sábado. O treino foi fechado à imprensa e liberado apenas nos minutos finais da preparação. O zagueiro, inclusive, preocupa o Fluminense, do próprio técnico Fernando Diniz, visando a decisão da Copa Libertadores.

Na seleção brasileira, Nino vinha sendo reserva. Sendo assim, o time principal não será afetado com a lesão do zagueiro. O sistema defensivo já perdeu Danilo, que foi cortado por causa de um problema na coxa. Emerson Royal foi chamado para a posição, mas a tendência é que Yan Couto inicie entre os titulares.

Caso Casemiro também seja vetado, Fernando Diniz deverá promover a entrada de André, um de seus homens de confiança no Fluminense. Gerson também seria opção, mas tem características diferentes da do camisa 5.

A tendência é que a seleção brasileira entre em campo diante do Uruguai com Ederson; Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Casemiro (André), Bruno Guimarães e Neymar; Rodrigo, Richarlison e Vinicius Júnior.

O Brasil é o vice-líder das Eliminatórias, com sete pontos, atrás apenas da Argentina, que venceu todos os seus adversários até aqui e soma nove pontos. O Uruguai vem em quarto, com quatro, atrás também da Colômbia, com cinco.