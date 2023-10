Lula telefona para presidente do Egito e pede apoio à retirada de brasileiros em Gaza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também conversou por telefone neste sábado com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sissi, para solicitar apoio à retirada dos 22 brasileiros que aguardam autorização para deixarem a Faixa de Gaza pela fronteira com aquele país. Mais cedo, Lula havia telefonado para o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.

Na ligação, que ocorreu às 15h10, pelo horário de Brasília, Lula informou a al-Sissi que, assim que os brasileiros cruzarem a passagem de Rafah, serão acompanhados pelo embaixador do Brasil no Egito até o aeroporto de Arish, onde embarcarão imediatamente em aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) com destino ao Brasil. De acordo com o Palácio do Planalto, Lula também voltou a enfatizar a importância de se criar um corredor humanitário para a saída dos estrangeiros que querem retornar a seus países.

"Ambos concordaram com a urgência em se permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Nesse contexto, o presidente Lula informou que o Brasil deve enviar, entre outros itens, kits de medicamentos. O presidente Lula confirmou que o Brasil, no exercício da presidência do Conselho de Segurança da ONU, manterá atuação incansável para evitar um desastre humanitário ainda maior e o alastramento do conflito", completou o Planalto, em nota.

O comunicado informa ainda que ambos os presidentes reafirmaram a defesa da solução de dois Estados para Israel e Palestina e acordaram manter consultas frequentes sobre a crise em curso.