Pedro Tirolli revela detalhes de como foi viver Chitãozinho em As Aventuras de José e Durval e cantar com a dupla sertaneja nos palcos

Chitãozinho e Xororó ganharam uma série da Globoplay contando sua história de vida desde que eram pequenos. As Aventuras de José e Durval, que está fazendo muito sucesso na plataforma de streaming, traz um elenco de peso para interpretar a dupla sertaneja em diferentes fases da vida e seus familiares. O escolhido para encarnar Chitão quando era criança foi Pedro Tirolli, que está dando um show de atuação e talento com apenas 13 anos de idade.

O ator revela detalhes de como foi trabalhar na produção e mergulhar no universo de uma das duplas sertanejas mais amadas do Brasil. Ele conta que, antes de começar as gravações, passou por uma longa preparação para interpretar o personagem.

- Foi uma preparação bem intensa e diária. Como moro no interior de São Paulo, tivemos que nos mudar para a capital e, durante três meses, convivemos todos os dias com o Chris Duurvoort e com a Liza Schechtmann. Com exercícios mais abrangentes possíveis, brincadeiras, pipoca nas tardes chuvosas, com interpretações na O2 produtora e até com idas ao Parque Villa-Lobos. Tudo isso me ajudou a entender e meu personagem e interpretar o José.

Pedro confessa que o gênero musical sempre esteve presente em sua vida, o que ajudou a viver José.

- Por sermos do interior e por viver essa essência sertaneja, meus pais sempre escutaram música sertaneja e principalmente Chitãozinho e Xororó. Então, nas viagens de carro, em nossas confraternizações, a maior dupla do Brasil sempre esteve presente. Com isso, desde que aprendia tocar violão, já tentei tocar os primeiros acordes de Evidências.

Conforme trabalhava na produção, o artista criou uma relação bem próxima com Pedro Lucas, que interpreta a versão infantil de Xororó. Ao ser questionado sobre a amizade, ele exalta o companheiro de tela: Como eram as gravações com ele? Acabou se tornando uma amizade para a vida?

- Sim, Pedro Lucas é irmão que a vida me trouxe e vamos manter nossa amizade por toda a vida. Nos divertimos demais, desde a preparação até as gravações no set de filmagem. Tivemos muitos momentos especiais e muitas risadas juntos. No momento que gravamos comendo o frango mesmo, foi só risada, porque ninguém aguentava mais comer frango, porque tivemos que fazer vários takes de gravação.

Ele ainda diz ter gostado muito da liberdade que o elenco recebeu para decidir como abordariam os personagens da trama.

- Escutei o Rodrigo Simas falando disso e é a mais pura verdade. Tivemos uma liberdade enorme para apresentar nossa arte e trazer a essência dos personagens. Não houve dica ou imposição. Somente criamos a situação que foi proposta e estudamos muito cada detalhe da época para entrar no personagem. Todos os atores que contraceno são maravilhosos. O Marco Ricca pela grandiosidade dele, representou muito para mim.

Na série, os pais de Chitãozinho e Xororó na fase infantil são interpretados por Andreia Horta e Marco Ricca, dupla com quem Pedro amou trabalhar.

- São fantásticos profissionais com quem pude aprender muito e uma experiência de vida mesmo, sabe? A Andreia consegue entregar tudo em cena e isso nos ajuda demais, emociona até a equipe de produção. Já o Marco Ricca virou meu pai postiço, ele me chama de filho postiço! Jamais vou esquecer tamanha responsabilidade de estar com ele no meu primeiro trabalho e escutar da boca dele alguns elogios, são para guardar para a eternidade.

Além de ter vivido José nas telinhas, o ator mirim também teve a oportunidade de subir em um palco e cantar com a dupla sertaneja. Para ele, a experiência foi uma das mais especiais de sua vida e nunca esquecerá da emoção.

- Chorei. Chorei e me emocionei minutos antes de subir no palco. Eu me apresentei nesse show com eles, lá pela sétima música, mas quando começou o show, não aguentei de felicidade e o coração saindo pela boca. Mas depois que subi no palco a sensação foi mais de prazer do que medo, me sinto bem em cima do palco. Foram minutos mais que especiais.