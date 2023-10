Rico Melquiades sofre acidente de carro e pede ajuda financeira nas redes sociais

Eita, que susto! Rico Melquiades veio às redes sociais na manhã deste sábado, dia 14, para anunciar aos seguidores que sofreu um acidente durante a madrugada. Com o rosto todo cheio de curativos por conta da rinoplastia que fez, ele declarou que bateu o carro em Maceió e pediu a ajuda financeira de 20 mil reais para o conserto do veículo.

Na hora que eu bati o carro eu toquei logo no nariz, aí eu vi sangue e falei: Pronto, o nariz pulou pra fora do rosto, gente. A pessoa já não é provida de beleza, aí sem o nariz gente, brincou ele, ao iniciar o vídeo, explicando.

Além disso, o influenciador ainda deixou o seu pix disponível para que pudessem ajudá-lo a bancar as despesas. Ele também informou aos fãs que precisou tomar remédio antes de pegar o carro, o que o deixou bem abalado e acabou ocasionando o acidente.

Eu tomei Rivotril pra vir pra casa e bati meu carro, meus amigos me socorreram, me trouxeram pra casa, fui no hospital, contei sobre o sangue que tinha saído do meu nariz, hoje de manhã [?] já tomei dois Rivotril, contou.

O campeão de A Fazenda 13 ainda falou que só conseguiu pagar o conserto do carro em que bateu.

O conserto do carro que bati ontem já paguei, com ódio no coração, finalizou.