PM prende suspeito de participar da tentativa de homicídio do Mingau

A PM (Polícia Militar) prendeu na manhã deste sábado (14), em Taubaté, mais um suspeito de participar da tentativa de homicídio cobra o músico Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor. O crime foi no dia 2 de setembro, em Paraty, Rio de Janeiro.

Policias militares do 5° Batalhão de Polícia Militar do Interior receberam uma denúncia anônima informando que o suspeito estaria próximo ao bairro Chácara Ingrid, zona rural de Taubaté.

Os polícias foram até o local e localizaram o suspeito. Ele ainda tentou fugir no momento da abordagem, mas foi detido pela equipe.

Ele foi levado para a delegacia e está à disposição da Justiça.

O CRIME

Mingau foi atingido na cabeça quando passava de carro perto da Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, em Paraty.

Três suspeitos de participarem do crime já haviam sido presos no RJ. Além do homem preso hoje, ainda há outro foragido identificado pela polícia fluminense.

O músico segue internado em um hospital Zona Sul de SP.