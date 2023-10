Chris Evans aparece com aliança e indica que teria se casado com atriz luso-brasileira

O ator americano Chris Evans foi fotografado pela primeira usando aliança em público. A imagem, feita durante convenção de cultura pop New York Comic Con e postada por uma fã, confirmaria a informação que o intérprete do Capitão América teria se casado com a atriz luso-brasileira Alba Baptista em setembro deste ano.

Alba, que é filha de um engenheiro brasileiro com tradutora portuguesa, é conhecida por seu trabalho na série de drama Warrior Nun, exibida pela Netflix.

De acordo com informações da imprensa americana, Evans e Alba se casaram no dia 9 setembro na cidade de Cape Cod, no Estado do Massachusetts, nos Estados Unidos. Depois, outra cerimônia teria ocorrido em Portugal.

Discretos, Evans e Alba não se pronunciaram sobre as especulações. Eles também não costumam postar fotos juntos nas redes sociais.