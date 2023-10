Palmeiras mostra evolução de Dudu e faz coletivo de olho no Atlético-MG

O Palmeiras divulgou imagens da evolução do atacante Dudu, que deu sequência ao tratamento de uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho direito. O camisa 7 passou a pisar no chão e animou o Núcleo de Saúde e Performance do clube. Ainda neste sábado, Abel Ferreira promoveu um coletivo visando o jogo com o Atlético-MG, na quinta-feira, às 19h, no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Dudu se lesionou na 21ª rodada durante a vitória sobre o Vasco por 1 a 0, no Allianz Parque. Em sua ausência, o Palmeiras perdeu três jogos, empatou um e venceu um, todos pelo Brasileirão. Na Libertadores, acabou sendo eliminado pelo Boca Juniors, no Allianz Parque.

Durante a atividade deste sábado, o treinador contou com jogadores sub-16 do Palmeiras e exigiu transições rápidas, amplitude, entre outros conceitos. No gramado ao lado, o meio-campista Atuesta, em estágio de transição física, fez movimentações em dimensões reduzidas e está próximo de voltar aos gramados, o que deve acontecer ainda nesta temporada.

O Palmeiras folga neste domingo e retoma a programação na segunda-feira, às 10h, na Academia de futebol. O time alviverde é o quarto colocado do Brasileirão, com 44 pontos, dez atrás do líder Botafogo, com 55. Desde que foi eliminado pelo Boca Juniors na Libertadores, vive um clima conturbado, com protestos da torcida contra a presidente Leila Pereira e o diretor de futebol Anderson Barros.