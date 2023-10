Caco Barcellos se casa com Carla Tilley após apelo de Ana Maria Braga

Caco Barcellos se casou nesta sexta-feira, 13, com Carla Tilley. No ano passado, o jornalista estava separado da promotora de Justiça e, no Mais Você, ele se emocionou ao falar que a separação foi motivada por um erro dele.

Após a repercussão da entrevista para Ana Maria Braga, o casal retomou o relacionamento e celebrou o matrimônio no Espaço Iate, em São Paulo. Diversos jornalistas da Globo estavam entre os convidados.

Carlos Tramontina, Ernesto Paglia, Sandra Annenberg, Alberto Gaspar, Carlos Nascimento e José Roberto Burnier, além de Ana Maria Braga, marcara presença no casamento. As fotos do evento foram compartilhadas por Tramontina e Sandra.

"Viva os noivos! Caco e Carla, que a vida de vocês seja linda, leve, alegre e animada como a festa de casamento! Que delícia poder dividir esse momento com vocês e tantos amigos de vida", escreveu a jornalista.

Em novembro do ano passado, Caco contou ao Mais Você como conheceu Carla: "A conheci em uma situação dramática, com a perda de dois filhos derivada de um erro médico. Tempos depois, a gente se apaixonou. Ela teve uma importância muito grande na minha vida. Por ser dedicado demais ao trabalho, eu descuidava das relações afetivas e ela me trouxe um certo equilíbrio. Uma pena que agora a gente está afastado devido ao erro meu, mas tenho esperança".

Ana Maria Braga, então, fez um apelo: "Ô, Carlinha. Ai que intimidade, desculpa. Mas olha, amor, amor são momentos difíceis de encontrar na vida da gente. Quando a gente encontra alguém que bate no coração... Errar todo mundo erra, mas a gente aprende com erros".

Em abril deste ano, ele revelou ao Encontro que retomou a relação com a promotora: "Eu preciso agradecer a Ana Maria Braga, porque a influência dela me ajudou bastante. A namorada voltou. Um beijo, Ana Maria. Muito obrigado".